Sacchi: "In Champions Milan e Napoli se la giocano con tutte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Vedo un risveglio del calcio italiano". Parola di Arrigo Sacchi, che ai taccuini de La Gazzetta dello Sport esprime fiducia sul cammino delle italiane in Europa: "Abbiamo tre squadre in Champions - sottolinea l'ex tecnico del Milan -, di cui una è già qualificata ai quarti di finale. Bene, di queste tre squadre almeno due sono strategiche e non tattiche nell’approccio e nel modo di giocare: mi riferisco al Napoli, che sta facendo cose straordinarie sia in Italia sia in Europa, e al Milan che non si è asserragliato in area, a Londra, e nella ripresa ha avuto quattro o cinque occasioni da gol".