Sacchi indica la strada al Milan: "C'è un solo traguardo"

vedi letture

Il Milan, dopo quest'ultima giornata di campionato, si trova un po' nella terra di nessuno. Il distacco che ha dall'Inter capolista (9 punti) è praticamente identico al margine sulla Fiorentina quarta (8 punti) e uguale a quello sull'Atalanta quinta (9). Il posto Champions non è ancora in ghiaccio ma i rossoneri sono in buona posizione: per il campionato, invece, servirebbe un miracolo. Del momento del Milan ne ha parlato Arrigo Sacchi questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

Le parole su quale traguardo deve inseguire il Milan: "Uno solo: trovare continuità di rendimento. Con la continuità vengono anche i risultati. E poi deve meritarsi il rispetto del pubblico attraverso l’impegno, il sacrificio, la dedizione al lavoro. Se si comporterà in questo modo, non importa la posizione di classifica finale: avrà fatto il suo dovere e i giocatori avranno onorato la maglia che indossano. Non pensino all’Inter e alla Juve, i rossoneri: facciano il loro percorso e poi tirino le somme. Questo è il metodo migliore per avere risultati soddisfacenti"