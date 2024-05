Sacchi: "Milan, De Zerbi potrebbe fare bene. Pronto? Ritengo di sì"

La discussione sul nuovo allenatore del Milan infiamma le chiacchiere di questo finale di stagione rossonero, avaro di obiettivi sportivi significativi. La sensazione è che l'esperienza di Stefano Pioli in rossonero sia arrivata al capolinea e da un paio di settimane vengono fatti diversi nomi come possibili candidati futuri alla panchina del Diavolo. Oggi ne ha parlato anche l'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi che è stato intervistato sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Sacchi su Roberto De Zerbi: "Puntare su un profilo giovane, su un allenatore che ha voglia di emergere e che ha già dimostrato il suo valore. Mi pare che nella rosa dei nomi esaminati dai dirigenti del Milan ci fosse quello di De Zerbi. Ecco, lui sarebbe un tecnico che potrebbe fare bene. Ha fatto esperienze importanti, anche dal punto di vista umano, che ne hanno favorito la maturazione. Penso al periodo che ha trascorso in Ucraina. Poi è andato in Inghilterra, dove ha conosciuto il campionato più affascinante del mondo. La Serie A la conosce benissimo, a Sassuolo è stato bravo e ha migliorato i giocatori che gli sono stati messi a disposizione. E poi dà gioco alle squadre. Pronto per la panchina del Milan? Ritengo di sì".