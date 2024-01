Sacchi: "Milan dopo parecchi problemi è terzo: significa che alcuni valori tecnici e fisici ci sono"

Il Milan, dopo quest'ultima giornata di campionato, si trova un po' nella terra di nessuno. Il distacco che ha dall'Inter capolista (9 punti) è praticamente identico al margine sulla Fiorentina quarta (8 punti) e uguale a quello sull'Atalanta quinta (9). Il posto Champions non è ancora in ghiaccio ma i rossoneri sono in buona posizione: per il campionato, invece, servirebbe un miracolo. Del momento del Milan ne ha parlato Arrigo Sacchi questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi sul valore della rosa rossonera: "Crescita atletica? È così, contro la Roma hanno corso, hanno scattato, non si sono quasi mai fermati. Vedete, il Milan ha affrontato parecchi problemi nella prima parte della stagione, però è pur sempre terzo. Ciò significa che alcuni valori tecnici e fisici ci sono, e su questi bisogna lavorare per il vero obiettivo: diventare una squadra e giocare da squadra sempre"