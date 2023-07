Sacchi: "Milan e Inter si stanno attrezzando per contrastare il Napoli, ma in modo differente"

MilanNews.it

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Arrigo Sacchi analizza così la lotta al vertice in Serie A nella stagione che inizierà tra poco più di un mese: "Chi ha appena conquistato lo scudetto, di solito, parte favorito per il campionato successivo. È una regola non scritta del calcio. È stato così per il Milan l’anno scorso e sarà così anche per il Napoli adesso. Tuttavia non sono così certo che la regola trovi poi conferma nel corso della stagione".

Sacchi ha poi parlato nello specifico dell'Inter: "Le due milanesi stanno cercando di attrezzarsi per contrastare il Napoli e lo stanno facendo in modo differente. L’Inter, al momento, mi sembra che stia andando più sul sicuro. Ha tenuto gran parte della squadra arrivata alla finale di Champions League, sta trattando per avere ancora Lukaku e, nonostante la perdita di un ottimo giocatore come Brozovic, ha aggiunto elementi come Frattesi e Thuram".