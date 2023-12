Sacchi: "Milan pentito di Calhanoglu. Aveva già dimostrato di essere bravo"

vedi letture

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan e commissario tecnico della Nazionale italiana Arrigo Sacchi, ha parlato anche del pentimento per il club rossonero per aver fatto andare via Hakan Calhanoglu a parametro zero, con il turco che all'Inter è diventato uno dei migliori centrocampisti del mondo, dopo aver però cambiato ruolo anche per le intuizioni di Simone Inzaghi:

"Parlando con il senno di poi, viene da dire di sì. Ma sono situazioni che nel calcio si verificano spesso. Io, ad esempio, nonostante me lo avessero proposto quando facevo il dirigente, non presi Andrea Pirlo. E dopo si è visto quello che è diventato. Al Milan Calhanoglu aveva già dimostrato di essere bravo: allora, però, faceva il trequartista, o al massimo la mezzala sinistra. Adesso è una cosa diversa, adesso è un uomo-squadra".

Che tipo di giocatore è?

"Lo definisco con un solo aggettivo: completo. Può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, si muove con grande intelligenza e fa muovere i compagni dettando i tempi di quasi tutte le azioni. Sa quando è il caso di giocare sul breve e quando, invece, bisogna lanciare lungo. Ripeto: siamo davanti a un calciatore completo e moderno nell’interpretazione del ruolo".