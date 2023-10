Sacchi: "Milan più forte: se gioca da collettivo metterà in difficoltà la Juventus"

Arrigo Sacchi nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di ciò che si aspetta dalla sfida tra Milan e Juventus, indicando i rossoneri come la squadra più forte: "Molto nella partita dipenderà dal Milan. Se è un collettivo, deve giocare da collettivo: in quel caso metterà in difficoltà la Juventus, perché sappiamo già che la Juventus non riuscirà a giocare da collettivo. Difenderà con 10-11 giocatori e farà ripartenze, bene come sa"