Sacchi: "Milan vive di alti e bassi. Ha acquistato troppo stranieri"

vedi letture

Nella mattinata di oggi Arrigo Sacchi ha pubblicato, come spesso accade, un pezzo di commento sulle colonne della Gazzetta dello Sport che presenta l'imminente giornata di Serie A. In questo weekend il piatto è ricchissimo con il ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli che è ospite a Bergamo dall'Atalanta, la sfida di alta classifica tra Milan e Fiorentina con i rossoneri che misureranno le loro reali ambizioni in questa stagione pur con diverse assenze, il big match di domenica sera tra Juve e Inter. Intanto questa mattina Sacchi ha parlato dei rossoneri.

Sui problemi della squadra di Pioli, l'ex allenatore rossonero ha detto: "Il Milan, invece, vive di alti e bassi. Fa un’ottima prestazione in Champions contro il Psg e poi s’inceppa a Lecce dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischia addirittura di perdere. Non c’è continuità di rendimento, perché mancano la compattezza e l’aggressività necessarie per il successo". Poi ha continuato muovendo una critica al mercato: "La mia impressione è che abbiano acquistato troppi stranieri, ora è complicato far andare d’accordo tante individualità e trasformarle in un collettivo omogeneo. Gli stranieri, si sa, hanno bisogno di ambientamento, servono tempo e pazienza".