Sacchi: "Napoli e Milan sono due collettivi in difficoltà"

vedi letture

Arrigo Sacchi a Il Mattino: "Non riconosco più Lobotka. Se Leao non corre non lo faccio giocare". L'ex tecnico dei rossoneri ha parlato in vista della super-sfida tra gli azzurri e il Milan di Stefano Pioli analizzando il momento delle due squadre: "Napoli e Milan sono due collettivi in difficoltà". Sacchi ha poi parlato anche dei singoli: "Vedo giocatori un po' spenti e un po' sazi. Non riconosco più Lobotka: prima era uomo ovunque e non perdeva palloni, ora è diverso". Non è mancato anche un commento su Leao: "Leao è Leao se corre, se scatta. Se non corre io non lo faccio giocare".