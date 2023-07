Sacchi: "Noi italiani non abbiamo tanto fair play"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 04 LUG - "Non siamo un popolo che ha tanto fair play". Lo ha affermato Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e ct della Nazionale, al premio internazionale Fair Play Menarini di cui è ambasciatore. Secondo Sacchi, alla radice c'è un problema culturale: "Non siamo sulla strada giusta, in Italia gli insegnanti scolastici sono pochi e guadagnano poco. In Francia prendono 3 volte tanto, in Germania 4 volte, in Spagna il doppio... evidentemente non ci interessa essere acculturati". L'ex ct ha partecipato ieri a un talk show a Firenze con Giancarlo Antognoni, Edwin Moses e Tommie Smith.

"Io non sento mai parlare di merito - ha detto -. Il calcio deve essere emozioni, bellezza, e merito, in un Paese che purtroppo il merito non lo conosce, perchè pensa che la furbizia sia superiore al merito, e che le conoscenze valgano più della conoscenza. Non è così". A giudizio di Sacchi "oggi si sta muovendo qualche cosa, e mi auguro ancora di più, perché purtroppo conta solo vincere. Dobbiamo crescere". (ANSA).