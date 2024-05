Sacchi non convinto da Fonseca: "Mi aspettavo un nome più importante. Da bocciare? Non esageriamo"

Ora che il ciclo di Stefano Pioli è giunto al termine, suggellato dagli emozionanti saluti del popolo di San Siro nella serata di ieri, il Milan guarda al futuro e lo fa con gli occhi di Paulo Fonseca che sembra essere rimasto l'unico candidato in corsa per il ruolo di nuovo tecnico rossonero. Una scelta che, se dovesse essere confermata, farebbe storcere il naso a parecchi tifosi non convinti che il portoghese possa essere la giusta scelta a lungo termine e per tornare a vincere. Sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere in merito anche Arrigo Sacchi.

Le parole di Sacchi sulla scelta di Paulo Fonseca: "Sono sincero: mi aspettavo un nome più importante. O perlomeno, siccome sono italiano, speravo che i dirigenti scegliessero un allenatore di casa nostra. Ha allenato la Roma sì, ma non ha incantato. Fonseca è stato molto bravo in Ucraina, dove ha guidato lo Shakhtar Donetsk e ha vinto tre campionati consecutivi. In Francia ha collezionato un quinto e un quarto posto, non risultati eccezionali. Da bocciare? Non esageriamo. Una scelta da valutare attraverso il lavoro e la proposta di gioco che sarà offerta al pubblico. A Fonseca va dato il tempo necessario per assemblare la squadra. Non si devono avere pregiudizi. Io sarò il primo ad applaudirlo se il Milan divertirà e dimostrerà di essere una squadra coraggiosa, moderna, europea"