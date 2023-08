Sacchi: "Okafor ha nello spunto in rapidità il suo pezzo migliore, svaria bene sulle fasce"

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato dell'attacco del Milan: "I rossoneri, perlomeno in questo inizio di stagione, stanno privilegiando il 4-3-3. Quindi, due ali e un centravanti. Okafor ha nello spunto in rapidità il suo pezzo migliore, svaria bene sulle fasce, è un attaccante di movimento. Completamente differente da Giroud, tanto per intenderci. Se dovrà prendere il posto del francese, è logico, il Milan dovrà variare il modo di servire la prima punta".

Come alternativa a Giroud, Sacchi non esclude un elemento già presente nella rosa milanista: "Io non trascurerei il giovane Lorenzo Colombo. L'ho seguito nello scorso campionato al Lecce, secondo me si muove bene, ha prestanza fisica, buona tecnica ed è adatto a giocare in mezzo a due ali che scodellano in mezzo all'area palloni per lui. Però, anche in questo caso, è necessario che tutta la squadra lo sostenga, alimentando di continuo la manovra, con un pressing costante e offensivo".