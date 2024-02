Sacchi: "Pioli cerca di ruotare i giocatori e capita che, quando entra chi gioca meno, la squadra si allunghi, si allarghi e vada in crisi"

"Milan-Atalanta promette spettacolo. Sono due squadre che non si risparmiano: hanno coraggio e danno tutto quello che hanno. Mi augurano che ci si possa divertire: abbiamo bisogno che il calcio ci regali un po’ di bellezza e di serenità", così l'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi intervistato da La Gazzetta dello Sport. "Pioli e Gasperini sono bravi, lo hanno dimostrato sul campo. Il Milan e l’Atalanta, quando stanno bene, praticano un buon calcio: propositivo, aggressivo, in linea con la mentalità europea.

Pioli?

"Secondo me, sta facendo bene. Finora gli darei 6,5 come voto, ma ha la possibilità di arrivare al 7 o addirittura all’8. Il problema è che gli hanno portato tanti giocatori nuovi e ci vuole tempo per amalgamarli tutti. Lui cerca di ruotarli e capita che, quando entra chi gioca meno, la squadra si allunghi, si allarghi e vada in crisi. E’ normale, ma il giudizio sull’allenatore non cambia.

Gasperini?

"È un maestro. Nelle passate stagioni ha compiuto un vero capolavoro. Merito del club che lo ha sostenuto e ha individuato in lui l’uomo giusto per raggiungere determinati obiettivi. Giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista: lo ha detto ieri Pioli e lo aveva detto ancora prima Guardiola. E’ una squadra difficilissima da affrontare".