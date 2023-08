Sacchi: "Rimpianti di quando allenavo il Milan? Ne ho due..."

Arrigo Sacchi, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Giornale, ricorda i suoi momenti al Milan legati a Silvio Berlusconi e non. A specifica domanda, Sacchi cita i rimpianti che si porta dietro dal periodo rossonero: "Dopo la partita di Lecce con l'Espanol non perdemmo più una partita. Anzi in verità ne perdemmo una, con la Roma a San Siro, per via di un mortaretto.

Questo è un mio rimpianto. Ne ho anche un altro, in verità: la moneta da 100 lire caduta sulla testa di Alemao che ci costò il secondo scudetto. Anni dopo incontrai Alemao, diventato procuratore, a Madrid e davanti a Butragueno e Ramon Martinez confessò il disappunto per essersi prestato a quella sceneggiata".