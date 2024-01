Sacchi sicuro: "Il Milan ha tutto per svoltare: l'importante è che non pensi allo Scudetto"

Il Milan, dopo quest'ultima giornata di campionato, si trova un po' nella terra di nessuno. Il distacco che ha dall'Inter capolista (9 punti) è praticamente identico al margine sulla Fiorentina quarta (8 punti) e uguale a quello sull'Atalanta quinta (9). Il posto Champions non è ancora in ghiaccio ma i rossoneri sono in buona posizione: per il campionato, invece, servirebbe un miracolo. Del momento del Milan ne ha parlato Arrigo Sacchi questa mattina alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi sulla seconda parte di stagione rossonera: "Milan sorpresa? Non vedo perché non possa esserlo. Non ha avuto un percorso esaltante finora, ma ha tutto per svoltare e imboccare la strada giusta. L’importante è che non pensi allo scudetto, che non si metta pressioni addosso e che faccia quello che vuole il suo allenatore. Il Milan, quando gioca in undici, è forte. Il problema è che non sempre gioca in undici, a volte in cinque o sei. Questo è l’aspetto da correggere"