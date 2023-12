Sacchi: "So che quando si comprano soltanto stranieri il processo di ambientamento è lungo e faticoso"

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato delle italiane impegnate in Champions, provando a capire quale potrebbe essere il piano gara utile alle squadre della Serie A per ottenere i risultati necessari, a partire dall'Inter, che sfida la Real Sociedad per il primo posto nel girone: "Premessa: come visto in campionato contro l’Udinese, l’Inter sta attraversando un ottimo momento di forma. Tutti i giocatori sono in buone condizioni. Però la Real Sociedad è una gran brutta cliente. Sa giocare a calcio, la sua manovra è rapida. Se le dai spazio, se lo prende e ti mette in difficoltà. Per vincere i nerazzurri dovranno pressare, pressare e ancora pressare. Non devono permettere agli spagnoli di fare il loro gioco", dice Sacchi.

Poi sul Milan.

"Intanto che comincino a vincere, poi si vedrà. Certo il Borussia Dortmund dovrà battere il Psg e non sarà semplice, ma la cosa più complicata mi sembra il successo del Milan. La fiducia ce l’ho, ma non vorrei illudermi: troppe volte, in questa stagione, i rossoneri non sono stati all’altezza. Non so di chi sia la colpa per un rendimento tanto discontinuo, di sicuro non si possono addossare tutte le responsabilità a Pioli. So, però, che quando si comprano soltanto stranieri il processo di ambientamento sarà lungo e faticoso".