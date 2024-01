Sacchi su Gigi Riva: "Un uomo tutto d'un pezzo. Stare al suo fianco un privilegio"

Tra i tanti omaggi a Gigi Riva c'è quello di Arrigo Sacchi, che con l'ex attaccante del Cagliari ha vissuto la comune esperienza in Nazionale dal 1991 al 1996. Ecco le sue parole, rilasciate a La Gazzetta dello Sport: "Nessun dubbio: è stato il più forte attaccante italiano. Gigi Riva era immarcabile. Un fenomeno".

Le sue parole di elogio sulla persona Riva: "La sua correttezza. Aveva una sola parola e di lui ci si poteva fidare ciecamente. D’altronde la sua carriera è la testimonianza del suo carattere: giocava nel Cagliari, lo volevano i grandi squadroni del nord, la Juve, l’Inter e il Milan, ma lui non si mosse dalla Sardegna. Era un uomo tutto d’un pezzo: elegante, signorile, aveva uno stile inconfondibile. Poteva sembrare burbero, ma vi assicuro che aveva una notevole dose di ironia. Stare al suo fianco, per me, è stato un privilegio".