Sacchi su Giroud: "Non si tira mai indietro: per lui il calcio è un gioco collettivo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha commentato così la prestazione di Olivier Giroud al Tottenham Hotspur Stadium: "E’ uno che non si tira mai indietro, che lavora per la squadra, che concepisce il calcio come un gioco collettivo e non individuale. Lo dico sempre: uno per uno fa uno, uno per undici fa undici. Quindi l’importante è comportarsi “da squadra” e farsi condurre da quel filo invisibile che è il gioco. Se riuscirà a migliorare ancora, a essere ancora più compatto, a fare più pressing, credo che questo Milan possa regalarci soddisfazioni anche in Champions"