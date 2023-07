Sacchi su Loftus: "Lo conosco poco, spero che mi impressionerà"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, nell'intervista di questa mattina alla Gazzetta dello Sport, ha espresso un parere anche su Ruben Loftus-Cheek, primo rinforzo a centrocampo per il Milan dopo la partenza di Sandro Tonali. Queste le sue parole alla rosea: "Sono sincero: Loftus-Cheek lo conosco poco, magari mi impressionerà e lo spero, però per quello che ho visto non è un giocatore che mi ha incantato".