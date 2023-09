Sacchi su Pioli: "Lezione utile se si allontana superficialità, pressapochismo e presunzione"

Arrigo Sacchi è stato molto duro nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport che ha concluso con un suggerimento al Milan su come ripartire dopo l'umiliazione del derby perso 5-1. Queste le parole: "Non ci si deve demoralizzare, ma si deve fare chiarezza. Per primo l’allenatore, che ha già dimostrato di essere una persona intelligente. La lezione può essere utile se allontana la superficialità, il pressapochismo e la presunzione"