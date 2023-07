Sacchi su Pioli: "Rischia, e lui lo sa. Mi auguro sia più stratega e meno tattico"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport e ha parlato della stagione che aspetta Stefano Pioli, quest'anno senza la presenza di Paolo Maldini. Le parole di Sacchi: "E’ un ragazzo intelligente e sa a che cosa va incontro. Rischia, e lui lo sa. Gli americani non aspettano se non vedono i risultati. Però lui è un bravo allenatore e lo ha dimostrato soprattutto nella stagione dello scudetto.

Mi auguro che sia sempre più stratega e sempre meno tattico. Qualche volta, in particolare nell’ultimo campionato, ha agito da tattico. Invece, se vuole arrivare lontano, deve avere una chiara idee di gioco e proporla ai giocatori fino a far sì che essi la accettino. Squadra corta, molto corta, distanze minime tra i reparti, pressing, possesso-palla, passaggi rasoterra. Questo sì che sarebbe uno stile europeo"