Sacchi su Pioli: "Se continua così non vedo perché dovrebbe essere mandato via"

vedi letture

Stefano Pioli domani sera, in occasione della gara tra Milan e Napoli domani sera alle 20.45 a San Siro, raggiungerà il traguardo delle 220 panchine in rossonero, non un momento banale dal momento che raggiungerà Arrigo Sacchi al sesto posto della classifica degli allenatori più presenti all-time del Diavolo. Questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, proprio Arrigo Sacchi ha parlato del tecnico attuale del Milan.

Le parole di Sacchi su Pioli: "Se continua così e se proseguono i miglioramenti, non vedo per quale ragione dovrebbe essere mandato via a fine stagione. Sta lavorando con un gruppo di ragazzi che provengono quasi tutti dall’estero: non è facile, serve pazienza. I miglioramenti che si notano adesso sono frutto degli insegnamenti dell’allenatore, su questo non ho alcun dubbio. Stefano è un ottimo tecnico. Prima di arrivare al Milan era soprattutto un tattico, poi ha avuto un’evoluzione e adesso mi sembra che sia uno stratega"