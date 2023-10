Sacchi su Pioli: "Un ragazzo d'oro: è cresciuto molto"

Arrigo Sacchi nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "Pioli è un ragazzo d’oro. È cresciuto molto per me, è riuscito a portare una squadra italiana a giocare un calcio offensivo come collettivo. Succede raramente. Quando lavoravo nell’azienda di mio padre, mandavo scarpe in Germania e loro mi dicevano “pizza, mafia, catenaccio”. Mi sono detto “il catenaccio almeno lo voglio togliere” e con il Milan ci sono riuscito, anche se come nazione proviamo sempre a cavarcela con la furbizia"