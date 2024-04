Sacchi: "Su scudetti e bilanci non mi riferivo all'Inter"

vedi letture

"La mia affermazione era del tutto generale, e non era assolutamente riferita all'Inter". A due giorni dalla presentazione a Jesi del suo libro, Arrigo Sacchi ha voluto precisare con una dichiarazione all'ANSA il senso delle sue dichiarazioni sull'Inter lanciata verso lo scudetto e i debiti di bilancio. "Martedì 9 aprile, durante la presentazione del mio libro all'Hotel Federico II di Jesi, ho raccontato - sottolinea Sacchi - un aneddoto su un contrasto avuto con il presidente Berlusconi riguardo all'acquisto di giocatori 'importanti', sottolineando che investire in nomi di richiamo avrebbe portato ad un bilancio in rosso e vincere con un bilancio in rosso per lui sarebbe stato come barare".

"Questa mia affermazione - prosegue Sacchi - era del tutto generale e non era assolutamente riferita all'Inter, di cui non mi interessa niente, e che peraltro sta disputando una bella stagione. Anzi ho anche elogiato l'operato di Simone Inzaghi come allenatore, che sta passando da tattico a stratega, facendo registrare un'evoluzione importante". (ANSA).