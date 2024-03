Sacchi: "Successo del Milan netto ma alcune cose vanno corrette"

Il Milan ha vinto a Verona contro l'Hellas ieri pomeriggio: un 3-1 con le firme di Theo, Pulisic e Chukwueze che è stato sostanzialmente senza storia e che ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di allungare ulteriormente sulla Juventus, che ora si trova a -3 dai rossoneri. Un periodo molto positivo per la formazione rossonera, quantomeno in campo, con il raggiungimento del quarti di finale di Europa League e il secondo posto in campionato che sembra essere sempre più solido, quasi quanto quello in Champions League che sembra quasi essere in ghiaccio. Sul Milan ha scritto oggi Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi sulla prestazione globale del Milan: "Il successo dei rossoneri è stato netto, però alcune cose vanno corrette se si vuole raggiungere il traguardo. La squadra di Pioli, in alcuni momenti della sfida, è stata troppo lunga. La fase difensiva non è sempre impeccabile, anche perché il centrocampo fa poco filtro e gli attaccanti rientrano poco. La questione è basilare: in questo modo i difensori vengono spesso esposti all’uno-contro-uno e possono andare in crisi. L’obiettivo dev’essere quello di avere una squadra corta, perché così tutti si aiutano e tutti collaborano. Se un giocatore sta a quaranta o a cinquanta metri dal punto in cui si svolge l’azione, è come non averlo".