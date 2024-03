Sacchi sul Milan: "Ho ammirato la crescita di alcuni singoli, Pulisic su tutti"

Il Milan ha vinto a Verona contro l'Hellas ieri pomeriggio: un 3-1 con le firme di Theo, Pulisic e Chukwueze che è stato sostanzialmente senza storia e che ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di allungare ulteriormente sulla Juventus, che ora si trova a -3 dai rossoneri. Un periodo molto positivo per la formazione rossonera, quantomeno in campo, con il raggiungimento del quarti di finale di Europa League e il secondo posto in campionato che sembra essere sempre più solido, quasi quanto quello in Champions League che sembra quasi essere in ghiaccio. Sul Milan ha scritto oggi Arrigo Sacchi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Sacchi su Christian Pulisic: "Dei rossoneri, per parlare anche di cose positive perché ce ne sono, ho ammirato la crescita di alcuni singoli. Pulisic su tutti. Mi sembra che questo ragazzo, alla sua prima stagione in Italia, si stia integrando bene e stia dando una mano alla squadra. Ha buona tecnica, ottime qualità atletiche e mi sembra anche ben disposto quando si tratta di ripiegare in fase di contenimento".