Sacchi sul Milan: "Non credo che il problema si risolva mandando via l'allenatore"

Il Milan vive il suo maggior periodo di crisi dall'esperienza Giampaolo a questa parte, il peggiore da quando Pioli siede sulla panchina rossonera. Tra infortuni e un gioco di livello scadente, i rossoneri sono scivolati fuori dalla Champions e oggi sono a undici punti dall'Inter capolista: imbarazzante. Alla Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha parlato Arrigo Sacchi che ha commentato il momento del Milan.

Le parole dell'ex allenatore: "Non credo che si risolva il problema mandando via l’allenatore. Pioli ha fatto ottime cose, ma non è riuscito a dare continuità al suo lavoro. Però va detto che non so se ci sia in giro uno in grado di dare continuità a questa squadra"