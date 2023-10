Sacchi sul Milan: "Se vogliono restare lunghi, peggio per loro. L'allenatore è sempre responsabile"

vedi letture

Arrigo Sacchi è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport e ha parlato del momento del Milan e di Stefano Pioli. Le sue parole: "L’allenatore è sempre responsabile, questo lo sa anche lui. Il punto è che Pioli deve dare chiarezza a quello che vuole fare. Bisogna che spieghi bene ai giocatori come devono stare in campo, come si devono muovere. Il Milan deve essere un blocco unico, non più lungo di trenta metri. Così ci può essere collaborazione tra i reparti. Se invece vogliono restare lunghi, peggio per loro"