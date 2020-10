Sacchi sul Milan: "Vittoria meritata nel derby. Ibra fenomeno, complimenti a Pioli e Maldini"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così' del Milan che sabato ha vinto il derby contro l'Inter: "Il Milan di Pioli ha vinto meritatamente e si è dimostrato più squadra dell’Inter. I rossoneri sono partiti alla grande aggredendo l’avversario e attaccandolo con azioni e ripartenze condotte a velocità impossibili per la lenta e poco protetta difesa nerazzurra. Le coperture preventive erano poche e inoltre l’Inter era troppo lunga per usufruire dei raddoppi e della collaborazione tra compagni. I rossoneri hanno sfruttato il “fenomeno” Ibrahimovic che ha vinto tutti i duelli aerei e ha segnato anche due gol. Gli uomini di Pioli quando erano in difficoltà lanciavano e crossavano per la testa di Ibra che aveva sempre la meglio sui difensori nerazzurri. Un elogio a Pioli e ai suoi ragazzi che sono stati coraggiosi non ricorrendo a tatticismi. Hanno giocato 4 contro 4 in difesa. I rossoneri però hanno goduto di un filtro migliore e di una collaborazione maggiore grazie all’aiuto di Bennacer, Kessie e Calhanoglu. Il Milan è stato più organico, più compatto e più grintoso. La forza della giovinezza e del lavoro che Stefano porta avanti dall’anno scorso stanno dando risultati insperati. Complimenti a tutti e a Paolo Maldini che con investimenti minimi ha dimostrato competenza e coraggio".