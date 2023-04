Sacchi sul Napoli: "Leao lo fermi con l'anticipo o il raddoppio: Spalletti non ha fatto nulla"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, intervistato alla Gazzetta dello Sport, ha bacchettato il Napoli per non aver fermato adeguatamente Leao nonostante i due confronti ravvicinati in precedenza: "E puntualmente si è verificata questa situazione (il non giocare d'anticipo su Leao, ndr). Ci sono due modi per fermare Leao: l’anticipo o il raddoppio di marcatura. Il Napoli non ha fatto nessuna di queste mosse e ha preso gol. E poi la squadra di Spalletti era lunga, troppo lunga: come fai a organizzare il pressing e a difenderti bene in quelle condizioni?"