Sacchi sull'addio di Tonali: "A quelle cifre come si fa a dire di no?"

Arrigo Sacchi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina e ha parlato diffusamente di Milan. Una battuta ancora su Sandro Tonali che, nella giornata di ieri, ha iniziato ufficialmente la sua avventura in Inghilterra al Newcastle. Queste le sue parole: "A quelle cifre come si fa a dire di no? E poi anche il giocatore, che si è visto fare una proposta d’ingaggio pari al doppio o forse di più di quello che percepiva, probabilmente ha manifestato il desiderio di andare via. E’ umano".