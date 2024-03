Sacchi: "Thiago Motta uno stratega. Quanto contano la bellezza, le emozioni? Le ha date al Bologna"

Arrigo Sacchi, ex allenatore, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport analizzando Thiago Motta: "Thiago Motta è uno stratega. Lui dà un gioco. E il gioco ti dà il vantaggio di essere in undici, di essere una squadra vera. E il Bologna lo è. Il calcio è nato come uno sport offensivo e di squadra, che ha perso le sue caratteristiche originarie in Italia. Si è trasformato in uno sport difensivo e individuale. Il Bologna ribalta questo paradigma. Sta giocando un bel calcio, stanno migliorando tutti i giocatori, sentono la collaborazione, giocano in undici, e le squadre italiane raramente hanno giocato in undici. Motta ha dato un senso a questi ragazzi, alcuni anche molto giovani, che stanno crescendo.

Quanto contano la bellezza, le emozioni? Il calcio non è un sistema di gioco, è una filosofia, che per vincere non può disconoscere i valori, in un Paese che li ha disconosciuti in tutti i campi. Il calcio è coraggio. E Motta lo ha dato al Bologna"