Sacchi: "Tonali mi sta impressionando. Gioca con sicurezza e fa cose notevoli"

Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del giocatore rossonero che più lo sta impressionando per la sua crescita: "Direi Tonali. E’ bravo, mi sembra un ragazzo intelligente. Ha faticato ad ambientarsi, ma adesso gioca con sicurezza e fa cose notevoli. L’importante, quando si hanno a disposizione tanti giovani, è tenerli sempre sul pezzo, fare in modo che non abbiano distrazioni, che non si sentano mai arrivati, che non avvertano la sindrome da successo. Ma Pioli ha dimostrato di saper gestire alla grande il gruppo, e in questo è aiutato da Maldini e da Massara. La voce della società è ben presente nello spogliatoio"