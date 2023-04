Sacrificio e sogni: Giroud non si arrende. Col Lecce, però, riposerà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rigore sbagliato e gol mangiato, poi, però, a segno con la rete decisiva: il match del "Maradona" contro il Napoli ha dimostrato ancora una volta - e se mai ce ne fosse bisogno - che Olivier Giroud sia uno che non vuole arrendersi e che non si arrende. A confermarlo, fuori dal terreno di gioco, il rinnovo appena firmato che lo lega al Milan per un'altra stagione con un corrispettivo di 3,5 milioni di euro.

Anche alla soglia dei 37 anni, l'attaccante francese lotta, corre e combatte come se fosse un ragazzino: "Ho giocato - ha spiegato a L'Equipe - a Napoli su una gamba, avevo male a un tendine. Come tutta la squadra, mi sono sacrificato. Questa squadra ha il senso di collettivo. Con questo spirito, possiamo sognare tutto". Dopo aver vinto tutto in carriera, c'è ancora spazio per qualche altro trofeo nella bacheca di Giroud: "L'unica volta che sono arrivato in semifinale poi ho vinto con il Chelsea. In quella occasione abbiamo avuto un percorso simile. Non siamo favoriti, ma non lo eravamo nemmeno contro il Napoli. Sapevo che sarebbe stata una sfida eccitante dopo gli ultimi mesi delicati al Chelsea, ma non mi aspettavo di vincere lo scudetto e arrivare in semifinale di Champions. Mai avrei potuto sognare di meglio".Per provarci, Stefano Pioli avrà bisogno del miglior Giroud. Ed è per questo motivo che, dopo tutte le botte prese al "Maradona", il tecnico rossonero potrebbe lasciarlo in panchina... Al suo posto, dal primo minuto contro il Lecce, è in vantaggio Rebic, che andrebbe a costituire un 9 atipico; Origi, dopo la scarna prestazione col Bologna, sembra indietro nelle gerarchie, mentre non è da escludere che qualche minuto venga regalato anche a Zlatan Ibrahimovic, rientrato in gruppo dopo l'infortunio patito in nazionale e pronto a dare una mano alla squadra in questo storico finale di stagione.