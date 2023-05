MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, si è così espresso a DAZN nel pre Spezia-Milan: "Noi giochiamo su due fronti: c'è la Champions e poi la Serie A. Oggi c'è la Serie A: dobbiamo vincere per andare in Champions League anche l'anno prossimo. Sinistra o destra? Per me è l'importante è che sono in campo".