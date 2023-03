Saelemaekers a Sky: "Partita importante dopo Firenze, vogliamo vincere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Prima del match contro la Salernitana, Alexis Saelemaekers ha parlato così ai microfoni di Sky:

Sulla partita: "E' una partita importante per noi dopo Firenze, vogliamo vincere. Torniamo a San Siro, spero che l'ambiente ci aiuti".

Sulla posizione in campo: "Per me e Messias non cambia molto. Dobbiamo aiutare di più in fase difensiva, ma siamo pronti a farlo".