Saelemaekers ammette: "A Salerno troppo frenetici, ci servirà da lezione"

Il rossonero Alexis Saelemaekers è stato intervistato da SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni a proposito del pareggio di sabato scorso all'Arechi:

Cosa è successo a Salerno? “Siamo stati troppo frenetici, non ci siamo presi il giusto tempo per provare a giocare e pensare. È una lezione per noi in vista delle prossime partite, dobbiamo imparare da questa situazione per non commettere ancora gli stessi errori”.