Saelemaekers è sicuro: "Presto vedremo il grande De Ketelaere: ha tutte le qualità"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, è stato intervistato da Christophe Fraken di dhnet.be e ha parlato diffusamente del momento rossonero e del rapporto con molti dei suo compagni. Queste le sue parole su Charles De Ketelaere: "Quando arrivi in squadra e hai un momento difficile, i tifosi iniziano a criticare. È successo anche a me, ma Charles ne uscirà rafforzato. Non sono preoccupato per lui. Si vede che ha tutte le qualità per il massimo livello. Acquisterà fiducia e si farà strada a poco a poco. Sono convinto che presto vedremo il grande Charles, quello che conosciamo in Belgio"