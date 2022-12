Saelemaekers: "E' stato un periodo difficile, ora sono pronto. Crediamo allo Scudetto"

MilanNews.it

All'evento organizzato dal Milan a Dubai, in cui erano presenti De Ketelaere, Diaz e Saelemaekers, proprio il classe '99 belga ha parlato della propria condizione fisica e della ripresa del campionato. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Mi sento molto bene, è stato un periodo difficile per me quello dell’infortunio ma ora sono pronto. Io e la squadra siamo ottimisti per il campionato, abbiamo fatto un grande lavoro: crediamo allo scudetto, vivremo ogni partita come una finale".