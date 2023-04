Saelemaekers in forma: contro l'Empoli il maggior numero di dribbling e tiri

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Lo si era già visto nella partita contro il Napoli, la pausa nazionali sembra aver giovato ad Alexis Saelemaekers che anche ieri è stato tra i più positivi in campo risultando uno dei giocatori in campo più pericolosi tra le fila dei rossoneri. Il match report pubblicato della Lega Serie A sottolinea come il belga sia stato il giocatore in campo ad aver effettuato il maggior numero di dribbling (4) e tiri (4). Tra i migliori anche come numero di occasioni da gol (2).