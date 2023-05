Saelemaekers, l'importanza di essere un gregario: duttilità e passione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L’euroderby ha visto il Milan uscirne con le ossa rotte. Demoralizzato e ridimensionato, ma non ancora sconfitto. Certo è che, per dare un briciolo di senso alla speranza di una rimonta, ci dovrà essere tutto un altro Milan. Non tanto nei nomi (anche se qualche cambio ci sarà), ma nell’atteggiamento. Infatti, la quasi totalità di chi è sceso in campo ha reso in maniera insufficiente e dato prova di una prestazione incolore. E, paradossalmente, l’unico dei titolari a non aver avuto macchie nella propria partita è stato Alexis Saelemaekers, l’uomo chiamato a sostituire il giocatore più forte della squadra.

“SE C’ERA LEAO”? NO: “SE C’ERA IL MILAN”

Tarantolato ma disciplinato, imprevedibile e propositivo. Attento nelle doppie fasi e sempre pronto a correre per i propri compagni. Sui social impazzano gli sfottò, com’è normale e giusto che sia, che se rifanno al motivetto riguardo Nedved, ora in versione “se c’era Leao”. Ma non può essere una scusa: se il Milan se ha perso il derby, ha perso perché come squadra l’Inter ha offerto una prestazione superiore e nei calci piazzati è preparata meglio dei rossoneri. E lì Leao avrebbe potuto farci ben poco, considerando anche che offensivamente la spinta di Saelemaekers si sia fatta sentire: a mancare sono stati tutti gli altri ed è proprio da tutti gli altri che adesso è doveroso aspettarsi di più.

NON È UN FENOMENO, MA…

Non stiamo parlando del Vinicius Jr della situazione, ma lo sa anche lui: se sta in questo Milan (che si sta avvicinando ai fasti dei tempi migliori, ma che non vi è ancora giunto) e non vi fa neanche il titolare fisso, significa che delle qualità ce le abbia, ma che non è un fuoriclasse. Un’ottima riserva, un gregario molto utile. Duttile e di cuore, il belga è il classico giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere: se in panchina non alza mai la voce e quando scende in campo lui, il suo, lo fa sempre. Spesso oggetto di forti critiche e talvolta pure di offese, Alexis Saelemaekers non sarà un fenomeno, ma è un professionista serio e onesto, che merita un rispetto maggiore rispetto a quanto gliene venga generalmente portato.

Di Luca Vendrame