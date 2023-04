Saelemaekers: "Non è il risultato che ci aspettavamo, ma è un buon punto"

MilanNews.it

Autore del gol del pareggio contro la Roma, Alexis Saelemaekers ha postato, al termine del match dell'Olimpico, un post Instagram in cui esprime la propria amarezza per il risultato finale: "Non è il risultato che ci aspettavamo - ha scritto l'esterno belga. Ma torniamo a casa con un buon punto per questa gara finale. Continuiamo a lavorare!".