Saelemaekers sempre più ai margini: non convocato per Bologna-Milan

Alexis Saelemaekers sembra non rientrare nei piani di Stefano Pioli per la stagione che sta per partire ufficialmente questa sera. Il Milan sarà in scena a Bologna per la prima di Serie A, e il belga non è stato convocato, così come Origi, Caldara, Ballo-Touré: tutti giocatori ai margini del progetto. Saelemaekrs sembra dunque destinato a lasciare il Milan, oppure ad assistere dall tribuna alle partite della sua squadra.