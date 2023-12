Saelemaekers si è rilanciato a Bologna e ora spera nel riscatto. Sartori ne parlerà col Milan

Sull'edizione bolognese del quotidiano 'La Repubblica' viene fatto il punto sul futuro di Alexis Saelemaekers. Arrivato a Bologna in estate in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Milan, il laterale offensivo classe '99 sta trovando spazio con continuità e grazie alle prestazioni agli ordini di Thiago Motta ha anche ritrovato la nazionale.

Per questo motivo, l'avventura emiliana di Saelemaekers potrebbe durare ben oltre questa stagione. Ma andrà ridiscusso il riscatto, attualmente fissato a dieci milioni di euro. In estate, per prelevarlo a titolo temporaneo, il Bologna ha versato nelle casse del Milan 500mila euro.