Saelemaekers: "Sono tornato a casa mia, è solo l'inizio. Forza Milan, sempre"
Nel pomeriggio di oggi il Milan ha comunicato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, col decorso del nuovo contratto a partire dal 1 luglio 2026. Il belga ci ha tenuto a ringraziare tutti con un post su Instagram: "Rossoneri, oggi è uno di quei giorni che ti fanno fermare un attimo e guardarti indietro con il cuore pieno di gratitudine. Sono arrivato al Milan nel 2020, con un sogno grande e tanta voglia di crescere. In questi anni ho vissuto momenti indimenticabili, sacrifici, emozioni forti. Ci sono stati anche anni lontano, in prestito, esperienze che mi hanno fatto maturare come uomo e come calciatore… ma nel profondo non me ne sono mai andato davvero. E alla fine sono tornato a casa mia.
Rinnovo fino al 2031, e lo faccio con orgoglio, riconoscenza e una fame ancora più grande di prima. Grazie alla società per la fiducia, ai compagni, allo staff e soprattutto a voi tifosi, che non avete mai smesso di credere in me, anche quando ero lontano dal campo di San Siro. Questo è solo l’inizio. Continuiamo a scrivere la nostra storia insieme. Forza Milan, sempre".
