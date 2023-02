Saelemaekers sui belgi del Milan: "Li aiuto quotidianamente. Più difficile inserirsi in una squadra rodata"

MilanNews.it

Alexis Saelemaekers, esterno rossonero, è stato intervistato da Christophe Fraken di dhnet.be e ha parlato diffusamente del momento rossonero e del rapporto con molti dei suo compagni. Queste le sue parole sull'ambientamento dei connazionali belgi Origi, De Ketelaere e Vranckx: "Loro sono arrivati da campioni in carica, in una squadra ben rodata. È più difficile inserirsi. Quando sono arrivato nel gennaio 2020, la squadra non era così buona e c'era ovviamente più spazio. Ma Charles, Divock e Aster si adatteranno al calcio italiano, che ha le sue particolarità. Cerco di aiutarli quotidianamente. Per esempio, ho aiutato Charles a trovare il suo appartamento. Ma il mio consiglio più grande è di imparare l'italiano il prima possibile. Qui si fa tutto in questa lingua. Anche in città non è sempre facile trovare persone che parlano inglese. Il problema è che nello spogliatoio c'è un grande gruppo di una decina di persone che parlano francese. Se questo fosse successo quando sono arrivato, forse non parlerei ancora l'italiano".