Saelemaekers terzino, prima di Milan-Hellas era accaduto a fine 2018

Abbiamo già imparato a conoscere la duttilità di Alexis Saelemakers, neo acquisto rossonero, capace di giocare su entrambe le fasce e in più ruoli. Contro l'Hellas Stefano Pioli lo ha schierato terzino destro, andando a rimpiazzare l'ormai esausto Calabria in una situazione d'emergenza. Il laterale belga non giocava da esterno basso dal 13 dicembre 2018, quando fu utilizzato come terzino sinistro in Europa League nel match tra Anderlecht e Dinamo Zagabria. L'ultima da quarto destro di difesa risale invece all'8 novembre 2018, sempre in Europa League, ma contro il Fenerbahce.