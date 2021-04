Sagna contro la Super League: "Penso che smetterò di seguire il calcio"

Bacary Sagna, ex calciatore fra le altre di Arsenal, Manchester City e anche Benevento, tramite il suo profilo Twitter, ha espresso il suo pensiero sulla nascita della Super League. Sagna ha detto: “Ok. Penso che smetterò di seguire il calcio, perché il calcio che conosco non è più calcio”.

Oooook .. i think i will stop watching football..cause the football i know is not football anymore 😭