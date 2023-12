SAL-MIL (0-1): il primo ammonito tra i rossoneri è Rafael Leao

Al minuto 35 di Salernitana-Milan arriva il primo cartellino giallo tra i giocatori in campo, ed è per il Milan: Rafa Leao si fa ammonire da Doveri per una trattenuta dopo aver perso il duello con Mazzocchi.