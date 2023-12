SAL-MIL (0-1): Tomori! Milan in vantaggio

Milan in vantaggio! Al minuto 17 Leao mette giù la palla da dentro l'area e la butta in mezzo forte: dopo una deviazione arriva Tomori che di testa fa 1-0 per i rossoneri, siglando il suo terzo gol in campionato. Rete da palla inattiva, una felice novità per il Milan, che ora conduce contro la Salernitana.